Coronavirus | ristoranti aperti alla sera dal 26 aprile | arriva anche la nuova fascia «giallo rafforzato» Fedriga | «Riaperture successo delle Regioni»

Advertising

MediasetTgcom24 : Fonti: dal 26 aprile giallo rafforzato e ristoranti aperti anche di sera #coronavirus - repubblica : ?? Coronavirus, cabina di regia: dal 26 aprile dovrebbero riaprire i ristoranti anche la sera ma solo all'aperto. D… - ElisaCuccolo : RT @TgrRaiVeneto: Tornano le zone gialle, ma 'rafforzate'. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e rist… - PicenoNews24 : Coronavirus, dal 26 aprile ristoranti aperti a cena ma solo se all’aperto - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Tornano le zone gialle, ma 'rafforzate'. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e rist… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ristoranti

... con la chiusura delle scuole, di bar,e locali di karaoke. Nella vicina Cambogia è ... Il governo giapponese si prepara ad aumentare il livello di allerta per ilnelle tre ...in Italia , il bollettino di venerdì 16 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i ... Mentre dalla cabina di regia emergono le prime date sulle riaperture - conaperti dal 26 ...Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come di consueto opera una panoramica settimanale sull’andamento della pandemia nel territorio regionale. Di seguito, l’intervento del governato ...Si moltiplicano gli appelli per l’accesso equo ai vaccini, il virus si trasmette soprattutto per via aerea e non dalle superfici, mancano i farmaci per i virus del futuro: l’attualità sulla pandemia.