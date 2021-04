Coronavirus | riaprono gli stadi? Sottosegretario Costa | “Nulla di certo | ecco perché”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 16 aprile 2021) Aperturaper il 1 maggio? Niente di ufficiale. Queste le parole deldi Stato alla Salute Andrea, intervenuto ai microfoni di Sky Sport per spiegare come avverrà l’apertura degli impianti sportivi al pubblico nei prossimi mesi. Nonostante il premier Mario Draghi abbia comunicato la data del 1° maggio come via libera per il ritorno dei tifosi neglici tiene a sottolineare ogni aspetto della decisione presa dal nuovo governo in questi ultimi giorni. Dichiarazioni molto importanti, rilasciate a margine dell’ufficializzazione effettuata alla UEFA per quanto concerne la presenza del pubblico per la gara inaugurale di EURO 2020, prevista per il prossimo 11 giugno alloo Olimpico di Roma. VIDEO, il Premier Draghi sulla ...