Coronavirus | riaperture da maggio | c’è la data In Brasile mancano i sedativi | i malati vengono legati a letto e intubati da svegli Speranza | “Ci sono le condizioni per una nuova fase” – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 9.18 – In: ida8.42 – Bar, ristoranti, palestre e piscine: cosa riapre in zona rossa 8.09 – C’è laper le. Oggi la cabina di regia 19.55 – Vaccini, il nuovo rapporto dell’Aifa: in Italia undici casi di trombosi e quattro decessi Vaccino Covid AstraZeneca18.00 –in Italia, il bollettino del 15 ...