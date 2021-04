Coronavirus, parla Mario Draghi: ritorna la zona gialla, i dettagli (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno della zona gialla: scopriamo quali sono le prossime misure previste per il Covid. Il ritorno della zona gialla annunciato da Mario Draghi (Getty Images)Il Coronavirus ha pesantemente influenzato il nostro modo di vivere. Dall’inizio della pandemia, ormai, è passato più di un anno e la situazione ancora non si è stabilizzata del tutto. Il Governo italiano, in comune accordo col comitato tecnico scientifico, sin dal principio ha messo in campo una serie di misure restrittive per limitare la diffusione del virus. Oggi, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha parlato delle ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Premier, in conferenza stampa, ha annunciato il ritorno della: scopriamo quali sono le prossime misure previste per il Covid. Il ritorno dellaannunciato da(Getty Images)Ilha pesantemente influenzato il nostro modo di vivere. Dall’inizio della pandemia, ormai, è passato più di un anno e la situazione ancora non si è stabilizzata del tutto. Il Governo italiano, in comune accordo col comitato tecnico scientifico, sin dal principio ha messo in campo una serie di misure restrittive per limitare la diffusione del virus. Oggi, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio, hato delle ...

Advertising

elespaterlini1 : RT @galatacla: In un momento in cui la pandemia coronavirus si sta nuovamente diffondendo rapidamente in tutto il paese, eventi come il Kum… - BSalvarani : RT @galatacla: In un momento in cui la pandemia coronavirus si sta nuovamente diffondendo rapidamente in tutto il paese, eventi come il Kum… - mauromagatti : RT @galatacla: In un momento in cui la pandemia coronavirus si sta nuovamente diffondendo rapidamente in tutto il paese, eventi come il Kum… - ggargiulo3 : RT @galatacla: In un momento in cui la pandemia coronavirus si sta nuovamente diffondendo rapidamente in tutto il paese, eventi come il Kum… - galatacla : In un momento in cui la pandemia coronavirus si sta nuovamente diffondendo rapidamente in tutto il paese, eventi co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla DIRETTA/ Spal Ascoli (risultato 1 - 2) streaming DAZN: la ribalta Bajic! di Fabio Belli) Allarme coronavirus nel Pescara/ 8 positivi, stop dell'Asl: Entella rinviata al 27 -... Si parla di appena 5 partite con la squadra ospite che non è mai riuscita a vincere. La Spal ha ...

Saturimetro in offerta bomba a soli 8,26, spedizione dall'Italia ... che sono entrati nel quotidiano dell'umanità intera a partire dallo scorso anno, quando il coronavirus passava dallo stato di epidemia a quello di pandemia. Abbiamo imparato che quando si parla di ...

Sport, il pubblico torna negli stadi: data e regole. Ma c’è la smentita In programma una nuova svolta per il pubblico negli stadi: la data in cui tutto potrebbe cambiare e le nuove regole. Poi arriva la smentita, le ultime ...

Il bollettino in Liguria: 323 nuovi casi su 4.313 tamponi. Sette decessi, ricoveri in calo (-22) Sono 126.485 i liguri che ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale. Toti: “Cala l'indice Rt e anche la pressione sui nostri ospedali, per il 26 aprile speriamo di poter ritornare in zona gialla” ...

di Fabio Belli) Allarmenel Pescara/ 8 positivi, stop dell'Asl: Entella rinviata al 27 -... Sidi appena 5 partite con la squadra ospite che non è mai riuscita a vincere. La Spal ha ...... che sono entrati nel quotidiano dell'umanità intera a partire dallo scorso anno, quando ilpassava dallo stato di epidemia a quello di pandemia. Abbiamo imparato che quando sidi ...In programma una nuova svolta per il pubblico negli stadi: la data in cui tutto potrebbe cambiare e le nuove regole. Poi arriva la smentita, le ultime ...Sono 126.485 i liguri che ad oggi hanno concluso il ciclo vaccinale. Toti: “Cala l'indice Rt e anche la pressione sui nostri ospedali, per il 26 aprile speriamo di poter ritornare in zona gialla” ...