Coronavirus oggi in Italia | bollettino del giorno 17 aprile 2021

(Di sabato 17 aprile 2021) Indice Rt a 0.85. Dal 26torna la zona gialla e riaprono ristoranti, ripartono gli sport all’aperto e si torna allo stadio Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, sabato 17andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità si evince che il valore dell’Rt nazionale é sceso ulteriormente, da 0.92 di sette giorni fa 0.85. Sulla base dei dati di ogni singola Regione, da lunedì prossimo la Campania passerà in zona arancione mentre Puglia, Val d’Aosta e Sardegna restano zona rossa. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha sottolineato che in ...

... secondo i dati del ministero della Salute, e hanno quindi una qualche forma di protezione dal. Di questi, oltre 4,2 milioni hanno ricevuto anche il richiamo.è stata raggiunta anche ...Regione per regione, i dati della Protezione Civile Sono 15.943 i contagi regione per regione dain Italia, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, ancora divise solo in zona rossa e zona arancione, in base alla tabella del ministero della ...