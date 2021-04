Coronavirus | Merkel si è vaccinata La ministra francese annuncia | «È probabile che l’Ue non rinnovi con AstraZeneca»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 aprile 2021) GERMANIA EPA/HENNING SCHACHT In foto Angelaha ricevuto la prima dose del vaccinoAngelasi è, a Berlino, con. Adrlo è il portavoce Steffen Seibert su Twitter. La Cancelliera, nello specifico, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. «Sono contenta», ha dichiarato subito dopo l’iniezione. «Ringrazio tutti quelli che si impegnano nella campagna vaccinale. Il vaccino è la chiave per superare la pandemia», ha aggiunto. Poche ore prima, commentando l’attuale situazione epidemiologica, aveva detto in Parlamento: «Purtroppo dobbiamo dire di nuovo che la situazione è seria e cioè molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone». Preoccupano soprattutto le terapie intensive: «Non ...