Coronavirus, la ministra francese: «È probabile che l’Ue non rinnovi con AstraZeneca». Gli esperti Usa: ipotesi terza dose dopo sei mesi (Di venerdì 16 aprile 2021) UE Facebook Agnès Pannier-Runacher, ministra dell’Industria francese La ministra francese Pannier-Runacher: stop ai contratti con AstraZeneca? «probabile» «La decisione definitiva non è stata ancora presa». Con queste parole la ministra francese dell’Industria, Agnès Pannier-Runacher, ha rimarcato che il rapporto futuro tra AstraZeneca e l’Unione europea è ancora in discussione. Ma, vista la decisione della Danimarca di abbandonare l’utilizzo del vaccino, «la cosa più probabile» è che l’Europa non faccia nuovi ordini, ha spiegato la ministra ai microfoni di Rmc. Le possibilità che l’Unione europea non rinnovi i suoi contratti con il gruppo farmaceutico anglo-svedese crescono ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) UE Facebook Agnès Pannier-Runacher,dell’IndustriaLaPannier-Runacher: stop ai contratti con? «» «La decisione definitiva non è stata ancora presa». Con queste parole ladell’Industria, Agnès Pannier-Runacher, ha rimarcato che il rapporto futuro trae l’Unione europea è ancora in discussione. Ma, vista la decisione della Danimarca di abbandonare l’utilizzo del vaccino, «la cosa più» è che l’Europa non faccia nuovi ordini, ha spiegato laai microfoni di Rmc. Le possibilità che l’Unione europea noni suoi contratti con il gruppo farmaceutico anglo-svedese crescono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministra Non solo promesse, abbiamo bisogno di certezze Sommessamente ma non troppo, ricordiamo alla ministra Bonetti, al ministro Franco, al ministro Orlando (rispettivamente Pari Opportunità, ...sono evidenti sull'impatto della crisi del coronavirus sull'...

Dai ristoranti alle palestre: le linee guida delle Regioni per la ripartenza ... mantenendo le misure per evitare il contagio da coronavirus. Nelle linee guida si legge che le ... 'Se i trasporti saranno, e devono essere, organizzati in modo adeguato - è il monito della ministra ...

CORONAVIRUS - Parte il primo treno covid-free Roma-Milano: si sale a bordo solo con il test negativo È partito dalla stazione di Roma Termini alle 8.50, destinazione Milano Centrale, il primo treno alta velocità Frecciarossa covid-free. Prima di salire a bordo, i passeggeri che hanno acquistato il bi ...

Covid-19, il governatore Emiliano: “Importante riaprire le attività in sicurezza” “È importante riaprire le attività in sicurezza. Essere pronti con delle misure che tutelino la salute” e acconsentire “alla vita economica e sociale del Paese di riprendere gradualmente”. Così il gov ...

