Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 aprile. passa in area arancione la regione Campania. Lo riferisce il ministero.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 19 aprile.in areala regione. Lo riferisce il ministero.(ITALPRESS).

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Vaccini, in #Campania somministrate 1.203.076 dosi: over 80 a 80,10% -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì - - blogsicilia : #notizie #sicilia Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì - - Tele_Nicosia : Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì - Italpress : Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus, 15.943 nuovi casi e 429 decessi in 24 ore ROMA - In calo in Italia i casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 15.943 (ieri ... seguita da Campania (1.994) e Puglia (1.537). . tai/sat/red 16 - ...

Campania zona arancione da 19 aprile: regole scuola e spostamenti ...cosa cambia Campania zona arancione da lunedì 19 aprile. La regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Coronavirus, la Campania passa in zona arancione da lunedì ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in ...

Castellammare, 31 positivi e 25 guariti. Tasso di positività al 11% CASTELLAMMAREÂ - La Regione Campania e lâAsl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 31 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) il 14 aprile 2021. Tra i nuovi co ...

ROMA - In calo in Italia i casi di. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 15.943 (ieri ... seguita da(1.994) e Puglia (1.537). . tai/sat/red 16 - ......cosa cambiazona arancione da lunedì 19 aprile. La regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio daROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in ...CASTELLAMMAREÂ - La Regione Campania e lâAsl Na 3 Sud hanno comunicato che sono 31 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) il 14 aprile 2021. Tra i nuovi co ...