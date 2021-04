Coronavirus, in Sicilia 1.370 nuovi positivi e 21 morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 33.300 tamponi processati, con una incidenza del 4,1% . La Regione quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono 1.370 ial Covid19 insu 33.300 tamponi processati, con una incidenza del 4,1% . La Regione quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus. 15.943 nuovi casi e 429 morti nelle ultime 24 ore ... Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370). LOMBARDIA Sono 2.431 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 in Lombardia a fronte di 47.103 tamponi per un tasso di positività ...

Bollettino covid oggi, 16 aprile: il tasso si positività scende al 4,9% Secondo il bollettino sull'emergenza covid di oggi, 16 aprile, sono 15.943 i nuovi casi e il tasso di positività è del 4,9%.

Covid. Sono 15.943 i nuovi casi e 429 i decessi. Continua la discesa dei ricoveri 16 APR - Sono 15.943 (rispetto ai 16.974 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 3.842.07 ...

