Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, i morti sono 429

Nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.974. I tamponi effettuati sono 327.704, contro i 319.633 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,86% (ieri era al 5,3%). sono 429 i morti, 51 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 aprile.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid Italia, oggi 15.943 contagi e 428 morti: bollettino 16 aprile Regione per regione, i dati della Protezione Civile Sono 15.943 i contagi regione per regione da coronavirus in Italia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, ancora divise solo in zona rossa e zona arancione, in base alla tabella del ministero della ...

Covid Italia, Brusaferro: "Lenta decrescita, altri Paesi Ue in salita" E il dato interessante è che il range va da 0,71 a 0,97, cioè il limite superiore non include l'1 e questo è molto importante" Coronavirus in Italia, c'è una lenta decrescita e il valore di Rt è pari ...

Covid: 429 morti, ma continua calo rianimazioni e ricoveri ROMA, 16 APR - Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974 . Sono invece 429 le vittime in un giorn ...

Coronavirus: nelle ultime 24 ore 15.943 nuovi casi e 429 vittime Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.974. Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380). In ...

