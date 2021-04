Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.943 nuovi casi, i morti sono 429 (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 15.943 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.974. I tamponi effettuati sono 327.704, contro i 319.633 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,86% (ieri era al 5,3%). sono 429 i morti, 51 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 16 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 15.943 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 16.974. I tamponi effettuati327.704, contro i 319.633 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 4,86% (ieri era al 5,3%).429 i, 51 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 16(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus oggi: in Italia 15.943 nuovi casi e 429 morti. Calano ricoveri e terapie intensive Il Sole 24 ORE Funerale del Principe Filippo: orario, dove vederlo in diretta tv e streaming, chi sono gli invitati Funerale Principe Filippo: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming. Il funerale del Principe Filippo, duca di Edimburgo, andrà in onda in diretta anche in Italia. Le prin ...

Covid, tre milioni di morti nel mondo. In Italia record vaccini Sono oltre 3 milioni le persone morte nel mondo a causa del coronavirus. In Italia intanto si registra il primo record di vaccinazioni: il 16 aprile, infatti, sono state somministrate 347.279 dosi.

