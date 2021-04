Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.493 nuovi contagi, 429 decessi. Indice di positività al 4,9 per cento (Di venerdì 16 aprile 2021) contagi in leggero calo da 17.011 a 15.943 con tassi di positività al 4,9, lo 0,4% in meno di ieri, mentre i decessi risalgono da 380 a 429 e in terapia intensiva ci sono 51 ricoverati in me ... sul sito. Leggi su lastampa (Di venerdì 16 aprile 2021)in leggero calo da 17.011 a 15.943 con tassi dial 4,9, lo 0,4% in meno di ieri, mentre irisalgono da 380 a 429 e in terapia intensiva ci sono 51 ricoverati in me ... sul sito.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - rtl1025 : ?? Sono 15.943 i positivi al test del #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 429 le vittime in u… - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia #oggi 15.943 nuovi casi e 429 morti - EmMicucci : #Coronavirus #Rezza: #variantebrasiliana in alcune regioni Italia centrale e preoccupa di più della… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - In calo in Italia i casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 aprile: 15.493 nuovi contagi, 429 decessi. Indice di positività al 4,9 per cento Contagi in leggero calo da 17.011 a 15.943 con tassi di positività al 4,9, lo 0,4% in meno di ieri, mentre i decessi risalgono da 380 a 429 e in terapia intensiva ci sono 51 ricoverati in meno, 844 ...

Coronavirus, 15.943 nuovi contagi su 327.704 tamponi. I morti sono 429. Ricoverati in calo Sono 15.943 i nuovi casi di infezione da Sars - Cov - 2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 327.704 tamponi processati, di cui 148.060 test rapidi, con un' incidenza che cala al 4,9% . Le vittime sono 429 . Negli ospedali si registra un brusco calo dei ...

Riaperture e zona gialla, resta il coprifuoco Torna la zona gialla a partire dal 26 aprile e resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 (in cui sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di nece ...

Scienza&Salute: 'il microbiota, dall'Alzheimer alla Covid' 'Il microbiota: dall'Alzheimer alla Covid' è il titolo della puntata di oggi di BioMedical Report il format su Facebook curato da Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Me ...

Contagi in leggero calo da 17.011 a 15.943 con tassi di positività al 4,9, lo 0,4% in meno di ieri, mentre i decessi risalgono da 380 a 429 e in terapia intensiva ci sono 51 ricoverati in meno, 844 ...Sono 15.943 i nuovi casi di infezione da Sars - Cov - 2 accertati innelle ultime 24 ore a fronte di 327.704 tamponi processati, di cui 148.060 test rapidi, con un' incidenza che cala al 4,9% . Le vittime sono 429 . Negli ospedali si registra un brusco calo dei ...Torna la zona gialla a partire dal 26 aprile e resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 (in cui sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di nece ...'Il microbiota: dall'Alzheimer alla Covid' è il titolo della puntata di oggi di BioMedical Report il format su Facebook curato da Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di Me ...