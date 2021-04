Coronavirus in Campania, i dati del 15 aprile: 1.994 nuovi positivi e 1.520 guariti (Di venerdì 16 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 15 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.994 positivi su 19.495 tamponi effettuati. Sono 1.994 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore di cui 748 sintomatici, su 19.495 tamponi molecolari esaminati. La curva del contagio cala in modo lieve con un indice di positività Leggi su 2anews (Di venerdì 16 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 15dell’unità di Crisi regionale riporta 1.994su 19.495 tamponi effettuati. Sono 1.994 ialinnelle ultime 24 ore di cui 748 sintomatici, su 19.495 tamponi molecolari esaminati. La curva del contagio cala in modo lieve con un indice dità

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Dai ristoranti alle palestre ecco il calendario delle riaperture Leggi anche Come cambiano i colori: Campania in arancione, Lombardia e altre 10 regioni con numeri ... Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L'andamento della pandemia e delle azioni ...

Coronavirus, in Campania 1994 positivi, 31 decessi, 1520 guariti In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.994 positivi al Coronavirus, 1.520 guariti e 31 decessi, di cui 18 nelle ultime 48 ore e 13 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli ...

Coronavirus, arriva la nuova ordinanza: chiudono le scuole da lunedì nel comune campano. Provvedimento valido almeno fino al 23 aprile Coronavirus, arriva la nuova ordinanza in Campania: chiudono le scuole da lunedì a Prignano Cilento, nel salernitano ...

Campania, 1994 contagi e 31 morti. Sintomatici al 37%. Caos alla Mostra All’hub vaccinale della Mostra d’Oltremare di Napoli ancora lunghe file, proteste e divise a mantenere l’ordine. Ma più che dai furbetti in fila il caos potrebbe essere stato generato da un bug della ...

