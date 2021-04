Coronavirus | il Trentino anticipa a lunedì l’apertura di bar e ristoranti fino alle 18

Advertising

Giovann32713588 : RT @MediasetTgcom24: Il Trentino anticipa le aperture di bar e ristoranti a lunedì #coronavirus - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ????#Coronavirus: i lutti sono purtroppo 4, ma i nuovi ricoveri sono solo 6 ed i contagi - su circa 2000 tamponi - si fe… - ProvinciaTrento : ????#Coronavirus: i lutti sono purtroppo 4, ma i nuovi ricoveri sono solo 6 ed i contagi - su circa 2000 tamponi - si… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Il Trentino anticipa le aperture di bar e ristoranti a lunedì #coronavirus - MediasetTgcom24 : Il Trentino anticipa le aperture di bar e ristoranti a lunedì #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trentino

TRENTO . Altri 4 morti e 63 contagi su 1966 tamponi eseguiti. Sono questi i dati delle ultime 24 ore della pandemia registrati in. Dati che mostrano un contagio in calo con un rapporto contagi/tamponi sul 3,6% e, fortunatamente, anche un calo delle ospedalizzazioni : un ricovero in meno in terapia intensiva, tre in meno ...I lutti sono purtroppo 4, ma i contagi - su circa 2000 tamponi - si fermano ad una sessantina in. Lo certifica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino quotidiano. E intanto le vaccinazioni arrivano a 133.000 , cifra che comprende 41.102 richiami e le dosi ...Nelle ultime 24 ore i 15.943 nuovi positivi al Covid-19 sono stati , su un totale di 327.704 tamponi ... Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto. In zona rossa ...Per il Tar della Calabria il sindaco non può derogare al dl del Governo e i contagi tra gli studenti non sono numericamente rilevanti ...