Coronavirus, il premier Draghi in conferenza: “Riapertura dal 26 aprile, zona gialla variata rispetto al passato” (Di venerdì 16 aprile 2021) La conferenza stampa del premier Draghi.Sembra essere stato trovato un punto d'incontro sulle riaperture, dopo ore di confronto acceso tra i ministri e il premier Mario Draghi, riuniti in cabina di regia anche con il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. È lo stesso presidente del Consiglio a chiarire quanto deciso al culmine di un incontro in cui sono emerse forti tensioni tra il fronte più aperturista, composto dal leghista Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti, e quello più cauto guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a Dario Franceschini e Stefano Patuanelli. Questo è quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa."La decisione di oggi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Lastampa del.Sembra essere stato trovato un punto d'incontro sulle riaperture, dopo ore di confronto acceso tra i ministri e ilMario, riuniti in cabina di regia anche con il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. È lo stesso presidente del Consiglio a chiarire quanto deciso al culmine di un incontro in cui sono emerse forti tensioni tra il fronte più aperturista, composto dal leghista Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini ed Elena Bonetti, e quello più cauto guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a Dario Franceschini e Stefano Patuanelli. Questo è quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Marioinstampa."La decisione di oggi ...

