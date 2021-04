Coronavirus, il governo valuta il percorso per le riaperture. La svolta ai primi di maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Stamani la cabina di regia del governo sui dati Covid e le prossime misure. Fedriga:non mettiamo date riaperture, non vogliamo scontro. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. La Lega preme per riaperture già da lunedì, ma Draghi frena. Leggi su rainews (Di venerdì 16 aprile 2021) Stamani la cabina di regia delsui dati Covid e le prossime misure. Fedriga:non mettiamo date, non vogliamo scontro. Le regioni propongono 2 metri di distanza all'interno di palestre, cinema e ristoranti; servizio al banco solo fino alle 14. La Lega preme pergià da lunedì, ma Draghi frena.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo AstraZeneca, Uk procede coi richiami. 'Non ci sono segnalazioni di trombi con la 2° dose'. Ma si studia la combinazione con Pfizer I vaccini hanno dimostrato di ridurre l'impatto del Coronavirus e di salvare vite'. Vedi Anche ... e quale sarà la sorte del vaccino, di cui il governo Johnson ha stoccato 100 milioni di dosi come l'...

Covid, l'infettivologo: 'Avremo restrizioni a singhiozzo fino a fine anno. Nel mondo virus molto attivo, rischio alto. E in Italia le ... Leggi Anche Coronavirus, i dati di oggi - 16.168 nuovi casi e 469 morti. Continua il calo dei ... Le dosi di Pfizer sono state pagate il doppio dal governo israeliano. Ultima domanda, l'ipotesi di ...

Francia: governo, da metà maggio aperti alcuni luoghi culturali e tavolini fuori locali In Francia a metà maggio potranno riaprire alcuni luoghi culturali attualmente chiusi a causa del coronavirus, mentre alcuni locali ...

Gaza, raid aereo israeliano contro un lancio di razzi dalla Striscia I caccia con la stella di David hanno sferrato attacchi contro obiettivi militari di Hamas. Colpiti un sito per la produzione di armi, un tunnel per il contrabbando e una postazione militare. Ieri ser ...

