Coronavirus | il bollettino di oggi venerdì 16 aprile 2021 | i nuovi casi Covid regione per regione

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, i numeri del bollettino di oggi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 - Trmtv : Emergenza coronavirus Basilicata, bollettino 16 aprile 2021 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

... 16.974 contagi e 380 decessi, i dati per regione 15 aprile 15 Aprile 2021 Sono 16.974 i contagi dain Italia oggi, 15 aprile, secondo i dati delle regioni neldella Protezione.All'Istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati "200 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars - CoV - 2. 37 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva". Lo comunica, nelmedico diffuso in mattinata, l'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" aggiungendo che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture ...Sono 5.137 le persone attualmente positive al Covid in tutta la Provincia di Verona. 163 casi nelle ultime ore. Lo riporta la Regione Veneto nel bollettino delle 8 di venerdì 16 aprile. Il bilancio de ...Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo. Ecco il punto sulla situazione Covid-19 sul territorio cittadino a seguito degli ultimi aggiornamenti di Asl4 ...