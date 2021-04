Coronavirus, il bollettino del 16 aprile (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 15.943, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.842.079. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.285 unità, quindi al momento risultano positive 506.738 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.366, ovvero 51 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 24.743, quindi 844 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 478.629. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 429 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 116.366. Da ieri si registrano anche 18.779 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.218.975. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 15.943, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 3.842.079. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 3.285 unità, quindi al momento risultano positive 506.738 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.366, ovvero 51 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 24.743, quindi 844 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 478.629. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 429 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 116.366. Da ieri si registrano anche 18.779 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.218.975. Nuovi contagiati: ...

