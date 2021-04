Coronavirus | il 20 aprile il responso dell’Ema su Johnson & Johnson Merkel si è vaccinata con AstraZeneca

(Di venerdì 16 aprile 2021) EMA È fissata per martedì 20la tanto attesa conferenza stampa dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino. L’Ema ha fatto sapere che comunicherà i risultati della sua valutazione sul preparato anti-Covid19 di Janssen rispetto ai casi di eventi tromboembolici intercettati dall’inizio del suo utilizzo. L’agenzia europea ha convocato la conferenza stampa per le 5 di pomeriggio. Fino a questo momento il parere suè stato basato sul principio che i benefici superano di gran lunga i rischi della somministrazione del farmaco. È opinione di molti esperti che sarà confermato lo stesso parere. Martedì il. ...

... 16. Registrati inoltre altri 42 morti. Dall'inizio dell'epidemia da, nella Regione si sono registrati 356.159 casi di positività, quindi 1.275 in più rispetto a ieri, su un totale ...Nella giornata di martedì 20gli utenti, i loro caregiver ed il personale del Centro Sociale "Il Melograno" riceveranno la vaccinazione anti - Covid 19 nei locali dell'associazione. "Al ...Sono 1.537 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 50 morti. Come evidenzia la tabella, cala il numero di nuovi casi ...L'AQUILA - Prosegue il calo del contagio da Covid-19 in Abruzzo. Il trend pare ormai consolidarsi nel giorno in cui la Cabina di regia nazionale conferma la regione in fascia arancione, ...