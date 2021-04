Coronavirus | Campania verso l' arancione | tre Regioni restano rosse | Iss | Rt nazionale scende a 0 | 85

(Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre governo e Cts lavorano alla riaperture, il presidente della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga , ha spiegato che 'non abbiamo messo date nelle linee guida perché non cerchiamo lo ...

16 apr 10:25verso passaggio in arancione, tre Regioni restano rosse Ladovrebbe passare da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero ...Ma la situazione, quale che sia il colore della, resta delicata. Ieri ancora una volta oltre duemila nuovi casi positivi (2.224) su 20.325 tamponi molecolari: l'incidenza è ancora ...Come sempre ogni venerdì oggi l’Istituto superiore di sanità renderà pubblici i dati dell’ultimo monitoraggio settimanale. Ed è già noto il più importante dei 21 parametri, l’indice di trasmissibilità ...Per quanto riguarda l'Rt nazione scende a 0,85 rispetto allo 0,92 della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche sopra lasoglia critica (41%) ma in diminuz ...