Coronavirus, Brusaferro: "In Italia lenta decrescita" (Di venerdì 16 aprile 2021) Coronavirus, la conferenza stampa dell'Iss. Brusaferro: "L'Rt di questa settimana sotto l'uno in tutto il suo range". ROMA – Consueto appuntamento settimanale con la conferenza stampa dell'Iss. Il presidente Silvio Brusaferro ha confermato "un trend in lenta decrescita in Italia, mentre negli altri Paesi la curva continua ad essere in salita. I numeri confermano quanto visto la scorsa settimana e le curve sono sempre più spesse . Abbiamo un indice di contagio a 0.85, con un range che va da 0.71 a 0.97, cioè il limite superiore è sotto l'1. Molte regioni cominciano ad avere questi numeri e ciò significa che la curva continuerà a decrescere anche in futuro ". "Incidenza scende lentamente" Il presidente dell'Iss ha fatto il punto sulla situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brusaferro Covid Italia, Rezza: "Incidenza cala molto molto lentamente" ...L' indice di contagio Rt "ci dice che c'è ancora una certa trasmissione sostenuta " di Coronavirus ... Leggi anche Covid Italia, Brusaferro: "Lenta decrescita, altri Paesi Ue in salita"

Iss, in Italia curva in lenta decrescita ma ancora stress su ospedali Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro , alla conferenza ... ha concluso Rezza I DATI DI OGGI - Sono 15.943 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ...

Covid-19, il bollettino: 15.943 nuovi positivi e 429 decessi nelle ultime 24 ore Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nella giornata odierna in Italia si registrano 15.943 nuovi casi di Covid a fronte di 327.704 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ulti ...

Coronavirus, l’Rt del Trentino a 0.69, l’Iss: “Quasi tutte le regioni hanno una decrescita dei nuovi casi” TRENTO. Il quadro epidemiologico (dal 5 all’11 aprile) sul fronte del coronavirus sta migliorando, a certificarlo l’Istituto superiore di sanità nel bollettino settimanale. Segnali che hanno convinto ...

