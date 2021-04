Coronavirus | al Morelli di Sondalo ancora 117 ricoverati

(Di venerdì 16 aprile 2021) Covid, sarà sabato il nuovo test di massa per studenti e insegnanti di Grosio 15 aprile 2021, aumentano i negativizzati ma3 decessi in Valtellina 15 aprile 2021

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Morelli

Covid, sarà sabato il nuovo test di massa per studenti e insegnanti di Grosio 15 aprile 2021, aumentano i negativizzati ma ancora 3 decessi in Valtellina 15 aprile 2021: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 292 i soggetti ... "Bianchi Melacrino" di Reggio Calabria comunica che nella giornata di oggi si sono registrati 4 ...Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 67 (67 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti). Crotone: CASI ATTIVI 1.092 (39 in reparto; 1053 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.74 ...L’Rt nazionale è sceso a 0,85, dallo 0,92 di giorni fa e l’incidenza è di 182 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Esclusa la zona gialla. Le regioni con rischio moderato resteranno comunque in zona aran ...