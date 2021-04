' Coordinare campagna con misure fino a raggiungere mortalità influenza stagionale'

Advertising

Telesardegna : Vaccini. Confindustria si prepara a coordinare la campagna anti-Covid nelle aziende del Nuorese e dell’Ogliastra [I… -

Ultime Notizie dalla rete : Coordinare campagna

Lavaccinale è considerata così strategica che " spiega Uecoop " sono già 170 le ... Una operazione dacon Stato, Regioni e uffici sanitari sui territori in modo da garantire " ...... sugli animali abbandonati, in particolare cani e gatti ma anche controllare ela ... Le molteplici funzioni che avrà lo sportello permetteranno di attuare anche unainformativa di ...Comunicato Stampa UECOOP. Per 9 imprese su 10 (92%) la massiccia campagna vaccinale per immunizzare gli italiani è la prima condizione per la ripartenza dell’economia con l’uscita dall’emergenza Covid ...Giornata densa di impegni ieri per il sindaco di Lissone, Concetta Monguzzi, che come molti altri suoi colleghi brianzoli è impegnata in prima linea nella delicata fase organizzativa della campagna va ...