Convocati Fiorentina per la sfida al Sassuolo: out Kokorin

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha diramato l'elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo. C'è Igor mentre è ancora assente Kokorin.

Convocati I Convocati viola per #SassuoloFiorentina Powered by @TiresTomket #Fiorentina #ForzaViola #SASvFIO pic.twitter.com/qd4blT3xJ4 — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) April 16, 2021

L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Fiorentina Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi Fiorentina, torna Ribery. Dubbio solo in mezzo Con il rientro di Ribery dalla squalifica, l'attacco ... Anche Estevez tornerà tra i convocati ma forse è ancora presto per pensarlo titolarissimo. Pobega ...

Atalanta, Matteo Pessina è negativo al Covid: può giocare con la Juventus ... saltando la trasferta sul campo della Fiorentina. Oggi il nuovo tampone molecolare con esito ... In ogni caso Pessina dovrebbe essere tra i convocati nerazzurri. ...

Sassuolo-Fiorentina, i convocati di Iachini: torna Igor, ancora out Kokorin Il tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro il Sassuolo, in programma domani alle ore 18 al Mapei Stadium e valida per la 31esima gi ...

Fiorentina, i convocati per il Sassuolo: tornano FR7 e Pulgar, oltre a Igor. Out Kokorin I convocati di Iachini per la gara della sua Fiorentina contro il Sassuolo di domani: torna Igor, oltre agli squalificati Ribery-Pulgar. Out Kokorin ...

