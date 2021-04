Contagi | la trincea si sposta nelle aziende

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Contagi trincea

Si riduce l'età media tra ipiù recenti, la dimostrazione che un numero minore di anziani sta contraendo il virus. Quello che preoccupa Ats Insubria è invece un aumento dei focolai nelle ...... "Dobbiamo ascoltare il grido d'allarme dei medici che non possono essere lasciati solo in-...stagione di riaperture accompagnate da regole per evitare nuove impennate nella curva dei", ...Ats lancia “Emercovid“ per bloccare i focolai in ambito lavorativo "Sono il 5% del totale ma vanno bloccati". In picchiata i positivi tra gli anziani ...Le Regioni propongono le regole per far ripartire il Paese, anche nelle zone rosse. E ora le linee guida per la riapertura delle attività, lanciate dai governatori, andranno al vaglio del Comitato Tec ...