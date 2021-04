Conferenza stampa Semplici: «Giulini ha ragione, noi ci crediamo» (Di venerdì 16 aprile 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. Le sue parole. MESSAGGIO DI Giulini E CARBONI– «Le parole del presidente sono giuste, ora sta a noi. Questo campionato per ora non è stato soddisfacente, ma noi ci crediamo, soffriamo la situazione e i ragazzi sono i primi a capire il moneto. Vogliamo una prestazione positiva domani. Carboni ha giocato bene, valuto una possibile conferma» VIGILIA – «La viviamo con la giusta attenzione e il giusto rispetto, ma allo stesso tempo convinzione di poterla farla nostra. Non abbiamo niente da perdere, sta a noi capovolgere il momento ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Leonardo, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore Leonardo, allenatore del Cagliari, ha parlato inalla vigilia della gara contro il Parma. Le sue parole. MESSAGGIO DIE CARBONI– «Le parole del presidente sono giuste, ora sta a noi. Questo campionato per ora non è stato soddisfacente, ma noi ci, soffriamo la situazione e i ragazzi sono i primi a capire il moneto. Vogliamo una prestazione positiva domani. Carboni ha giocato bene, valuto una possibile conferma» VIGILIA – «La viviamo con la giusta attenzione e il giusto rispetto, ma allo stesso tempo convinzione di poterla farla nostra. Non abbiamo niente da perdere, sta a noi capovolgere il momento ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Governo, Draghi: non ho fatto appelli a unità, non ce n'è bisogno Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. 'Le consultazioni con i partiti sono un'occasione straordinaria di scambio di spunti e di contatto con il Parlamento e di ...

Colori regioni: Campania in arancione. Ecco chi resta in zona rossa Covid: il bollettino del 16 aprile Le 16 regioni con dati 'da giallo' La mappa dell'Italia Il calendario delle riaperture Riaperture: oggi conferenza stampa di Draghi. Ecco a che ora Riapertura ...

AstraZeneca, Speranza: «Non ci risulta boom di rifiuti, ma chi lo fa va in coda» Il boom di rifiuti del vaccino AstraZeneca non risulta al governo. «Io il crollo di fiducia in Astrazeneca non lo vedo nei dati», ha detto il premier Mario Draghi in ...

Autostrade, Draghi: c'è un'offerta da parte di Cdp in corso "Il cda di Atlantia la discuterà e vedremo". "Sulla questione Cdp non intervengo né discuto perché c’è un’offerta in corso preparata sostanzialmente dal governo precedente. Il cda di Atlantia la discu ...

