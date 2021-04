Conferenza stampa Draghi oggi riaperture: “Dal 26 aprile ritorno a una zona gialla rafforzata” (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ iniziata da pochi minuti la Conferenza stampa di oggi del Premier Draghi sul piano di riaperture previsto per fine aprile. “Vorrei solo rimarcare alcune decisioni emerse dalla cabina di regia di stamattina. C’è un cambiamento rispetto al passato. Si anticipano al 26 l’introduzione della zona gialla e si introduce un cambiamento rispetto al passato, dando precedenza alle attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo e cena, e alle scuole. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancione, mentre in rosso in parte in presenza e in parte a distanza. Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio fondato, ragionato, sui dati che sono in miglioramento”, ha dichiarato ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ iniziata da pochi minuti ladidel Premiersul piano diprevisto per fine. “Vorrei solo rimarcare alcune decisioni emerse dalla cabina di regia di stamattina. C’è un cambiamento rispetto al passato. Si anticipano al 26 l’introduzione dellae si introduce un cambiamento rispetto al passato, dando precedenza alle attività all’aperto, anche la ristorazione a pranzo e cena, e alle scuole. Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialle e arancione, mentre in rosso in parte in presenza e in parte a distanza. Con la decisione diil governo ha preso un rischio fondato, ragionato, sui dati che sono in miglioramento”, ha dichiarato ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Draghi, norme scrupolose, mascherine e distanziamenti Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Draghi ha auspicato per questo l'attenzione delle istituzioni e forze del'ordine: "In questo modo il rischio si trasforma in opportunità". .

Draghi,campagna vaccinale sta andando bene, a base riaperture Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. .

Mario Draghi: «Guardiamo al futuro con prudente ottimismo e fiducia» (Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 "Penso che si possa guardare al futuro con prudente ottimismo e con fiducia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in ...

Il premier Draghi: "Dal 26 aprile tornano le zone gialle. Per le riaperture priorità a scuola e attività all'aperto" Draghi ha precisato che dal vertice sulla cabina di regia di regia è emerso che "si è deciso di anticipare al 26 aprile l’introduzione della zona gialla” mentre l'attuale Decreto Legge non la prevedev ...

