Conferenza stampa Draghi diretta LIVE

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 aprile 2021) oggi, 16 aprile 2021 Oggi, venerdì 16 aprile 2021, alle ore 15,30 il Presidente del Consiglio Marioparla indelle riaperture (con relative modalità e tempistiche) decise nel corso della cabina di regia con la maggioranza di Governo in scena oggi alle ore 11. Ecco le parole del premier inSiamo in attesa del presidente del Consiglio: qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Anticipazioni In attesa delladi Mariodi oggi (qui sopra la), nelle scorse ore ha preso forma il piano delle riaperture, previste per maggio, di bar, ristoranti, palestre e cinema. Se i dati relativi ai contagi da Coronavirus “sono questi io ...