Concorso vice ispettori Polizia di Stato | bando per 1 000 diplomati | diario della preselezione a luglio

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 16 aprile 2021) *aggiornamento del 16/04/2021: in Gazzetta Ufficiale l’avviso che rende noto il rinvio delprova preselettiva al 162021. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 29 dicembre 2020 èpubblicato ildeldiper un totale di 1.000 posti a cui potranno accedere anche. La notizia era stata già diffusa dal sindacatoSiulp Nazionale tramite un comunicato in cui veniva annunciata l’uscita imminente di selezioni interne ed esterne. Quindi oltre alper 1000 posti diispettore, rivolto a tutti i cittadini in possesso dei ...