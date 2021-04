Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici, 210 posti: preselezione dall’8 giugno (Di venerdì 16 aprile 2021) *aggiornamento del 16/04/2021: le prove preselettive del Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici si svolgeranno a partire dall’8 giugno presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, via di Brava, 99. Le date e le modalità di svolgimento verranno indicate il 28 aprile 2021 sul sito del Ministero. Leggi l’avviso Il direttore generale del personale e delle risorse, Massimo Parisi, ha disposto l’aumento del numero di posti a Concorso da 95 a 210. Non solo, come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero: “Al tempo stesso e considerate anche le oltre 30mila domande pervenute all’Amministrazione per partecipare alle prove preselettive, è ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 16 aprile 2021) *aggiornamento del 16/04/2021: le prove preselettive delsi svolgeranno a partirepresso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria “Giovanni Falcone” di Roma, via di Brava, 99. Le date e le modalità di svolgimento verranno indicate il 28 aprile 2021 sul sito del Ministero. Leggi l’avviso Il direttore generale del personale e delle risorse, Massimo Parisi, ha disposto l’aumento del numero dida 95 a 210. Non solo, come riportato nell’avviso pubblicato sul sito del Ministero: “Al tempo stesso e considerate anche le oltre 30mila domande pervenute all’Amministrazione per partecipare alle prove preselettive, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Funzionari Girolamo Ascione, sedici anni di investigazioni da protagonista Nel 2003 vince il concorso per Funzionari e, terminato il corso di nove mesi presso l'Istituto Superiore di Polizia di Roma, viene assegnato alla Questura della Spezia, ove assume l'incarico di ...

Così è legale vincere un concorso pubblico da raccomandati ...questo provvedimento che il giudice penale non può più sindacare l'operato dei pubblici funzionari ... Sarebbe stato diverso se il regolamento o bando di concorso avesse indicato criteri specifici e più ...

Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici, 210 posti: preselezione dall’8 giugno Le prove preselettive del Concorso Funzionari Giuridico-Pedagogici si sarebbero dovute svolgere a partire dal 13 aprile 2021 ma con un avviso sul sito del Ministero ne è stato reso noto l’annullamento ...

Cassazione, può essere legale vincere un concorso pubblico da raccomandati Roma - Per quanto la scorciatoia della raccomandazione ai concorsi pubblici resti moralmente ripugnante, potrebbe non essere sempre illegale, una volta che viene accertata. Lo documenta il giornalista ...

