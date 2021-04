Con le riaperture tornano anche il calcetto e i tifosi sugli spalti | “In zona gialla 1 000 negli stadi e massimo 500 nei palazzetti”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Torna il pubblicoe nei. E riparteil. Lo prevede uno schema di decreto che il Dipartimento Sport sottoporrà nei prossimi giorni al Consiglio dei ministri. Le aperture riguarderanno solo le regioni in area. Sono ovviamente previste delle limitazioni. Stando a quanto si apprende da fonti governative, la proposta che approderà a Palazzo Chigi riguarda la possibilità di tornare, dal 26 aprile, a fare sportdi contatto – dalalle partite di altre discipline – nelle regioni in. Sempre nelle aree con minori contagi da sabato 1 maggio sarà consentito l’accesso del pubblico in impianti all’aperto fino a undi 1.000 spettatori e al ...

Lo stesso ministro della Salute, tornando poi sulle, ha precisato che "il coprifuoco ... così come resterà - ha detto Speranza - il modello per fasce di rischio," gialla, arancione e ...... destinato a disegnare un torneotutte le attuali iscritte, più le squadre promosse dalla ... L'accordo nasce in un momento in cui si parla didegli impianti su scala mondiale. "Noi siamo ...Anticipo di alcune aperture al 26 aprile e spostamenti concessi tra regioni gialle, per le altre è allo studio un pass per la libera circolazione tra regioni di colori diversi: queste alcune delle ...Dal 26 aprile in Italia torneranno le Zone Gialle, in virtù delle quali riapriranno bar e ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, oltre a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ad [...] ...