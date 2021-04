“Con la fame non si scherza” Isola dei Famosi | Andrea Cerioli perde le staffe Bordata contro le naufraghe

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sull’deista succedendo di tutto. Negli ultimi giorni sono stati diversi i partecipanti costretti a dare forfait. Prima Beppe Braida, il cui padre è risultato positivo al Covid, poi Brando Giorgi e infine anche Elisa Isoardi hanno dovuto abbandondare il gioco per motivi diversi. La conduttrice Rai, in particolare, era data tra i possibili vincenti, nonostante fosse finita a Parasite Island. Poi un infortunio all’occhio ha rovinato la sua esperienza. “È tutto sottollo per ora. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente a un mese”. Come se non bastasse nelle ultime ore è arrivata un’altra ‘batosta’ per Ilary e i suoi che hanno bisogno di una ventata di freschezza per risalire anche negli ascolti. È infatti fallita la trattativa che ...