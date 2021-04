Commissari FS per 29 opere ferroviarie e stradali, investimenti per 71,7 mld di euro (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il governo Draghi ha nominato oggi, 16 aprile 2021, Commissari provenienti da FS – in particolare da RFI e da Anas – per 29 opere sbloccate su 57. Degli 82,7 miliardi di euro di investimenti complessivi, 71,7 miliardi (di cui 35,1 al Sud) sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie e stradali del Paese. La ratifica ufficiale è arrivata – si legge su FS News, il giornale online dedicato al Gruppo FS – dopo tutti i passaggi necessari e l’approvazione delle Commissioni parlamentari, i Commissari in pectore da oggi lo sono a pieno titolo: 29 Commissari per 57 grandi opere. Il valore complessivo degli investimenti è di 82,7 miliardi di euro, già finanziate per 33 miliardi circa e saranno ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il governo Draghi ha nominato oggi, 16 aprile 2021,provenienti da FS – in particolare da RFI e da Anas – per 29sbloccate su 57. Degli 82,7 miliardi didicomplessivi, 71,7 miliardi (di cui 35,1 al Sud) sono dedicati alle infrastrutturedel Paese. La ratifica ufficiale è arrivata – si legge su FS News, il giornale online dedicato al Gruppo FS – dopo tutti i passaggi necessari e l’approvazione delle Commissioni parlamentari, iin pectore da oggi lo sono a pieno titolo: 29per 57 grandi. Il valore complessivo degliè di 82,7 miliardi di, già finanziate per 33 miliardi circa e saranno ...

