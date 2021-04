Commercio estero | Istat | export febbraio +0 | 3% | su anno - 4 | 4%

Advertising

A febbraio 2021 si stima una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+1,4%) che per le esportazioni (+0,3%). L'incremento su base mensile dell'export è dovuto all'aumento delle vendite verso l'area Ue (+1,2%), in diminuzione verso i mercati extra Ue. Su base annua si registra una flessione dell'export del 4,4% (da -8,5% di gennaio). L'import segna un calo tendenziale.