Commercialisti | De Lise | “Innovazione settore strategico per futuro professionisti”

(Teleborsa) – "L'Innovazione può rappresentare il futuro della professione di dottore commercialista. La pandemia ha accelerato i processi e oggi la digitalizzazione è divenuta la traccia da seguire: anche il governo italiano, d'altronde, ha impresso una grande accelerazione in questo senso. In particolare, la blockchain potrebbe essere uno strumento utile per riportare il commercialista al centro della scena economica italiana, insieme agli altri strumenti di Innovazione. Insomma, sono certo che nell'epoca post pandemica i Commercialisti potranno avere un ruolo centrale nell'avanzamento tecnologico del Paese". È quanto ha affermato Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar "Business Analyst: il professionista a supporto dell'innovazione".

