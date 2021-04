Come preparare i deliziosi marshmallow al cacao (Di venerdì 16 aprile 2021) Stampa Descrizione I marshmallow al cioccolato sono un’irresistibile variante dei classici dolcetti americani allo zucchero, doppiamente golosi e altrettanto soffici quanto gli originali. Ideali da concedersi Come comfort food, magari insieme a una tazza di cioccolata calda: non perdetevi la ricetta e provateli! Ingredienti 200 g di zucchero semolato; 80 g di cioccolato fondente; 40 g di acqua; 1 cucchiaino di cacao amaro; 1 cucchiaino di maizena; 12 g di gelatina in fogli. Istruzioni Mettete in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda per una decina di minuti. Nel frattempo, sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente e lasciatelo raffreddare completamente. Versate lo zucchero e l’acqua all’interno di un pentolino e fatelo scaldate la miscela a fuoco dolce, fino a ottenere uno sciroppo fluido e non ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Stampa Descrizione Ial cioccolato sono un’irresistibile variante dei classici dolcetti americani allo zucchero, doppiamente golosi e altrettanto soffici quanto gli originali. Ideali da concedersicomfort food, magari insieme a una tazza di cioccolata calda: non perdetevi la ricetta e provateli! Ingredienti 200 g di zucchero semolato; 80 g di cioccolato fondente; 40 g di acqua; 1 cucchiaino diamaro; 1 cucchiaino di maizena; 12 g di gelatina in fogli. Istruzioni Mettete in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda per una decina di minuti. Nel frattempo, sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente e lasciatelo raffreddare completamente. Versate lo zucchero e l’acqua all’interno di un pentolino e fatelo scaldate la miscela a fuoco dolce, fino a ottenere uno sciroppo fluido e non ...

