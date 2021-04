Come l’isolamento ci ha aiutato a riconoscere le false amicizie (Di venerdì 16 aprile 2021) L’inizio dell’emergenza sanitaria ha segnato un cambiamento profondo delle nostre abitudini di vita. Se è vero che, da una parte, abbiamo rinunciato a molto, è vero anche che l’isolamento ci ha permesso di aprire la nostra mente a nuove opportunità, ma ci ha anche aiutato a vedere la vita da altre prospettive. Anche la visione stessa dei rapporti che abbiamo intessuto negli anni è cambiata. Chi è rimasto davvero durante l’isolamento da pandemia nonostante la lontananza fisica? Tirare le somme di chi è rimasto e di chi invece, ora che gli apertivi e le cene sono saltate, non si è fatto più sentire, può aiutarci a scremare le false amicizie. Ma non solo, può aiutarci anche a fare un’autoanalisi rispetto a quello che sentiamo noi: chi davvero ci manca e di chi abbiamo bisogno? Rispondere a queste domande ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 aprile 2021) L’inizio dell’emergenza sanitaria ha segnato un cambiamento profondo delle nostre abitudini di vita. Se è vero che, da una parte, abbiamo rinunciato a molto, è vero anche checi ha permesso di aprire la nostra mente a nuove opportunità, ma ci ha anchea vedere la vita da altre prospettive. Anche la visione stessa dei rapporti che abbiamo intessuto negli anni è cambiata. Chi è rimasto davvero duranteda pandemia nonostante la lontananza fisica? Tirare le somme di chi è rimasto e di chi invece, ora che gli apertivi e le cene sono saltate, non si è fatto più sentire, può aiutarci a scremare le. Ma non solo, può aiutarci anche a fare un’autoanalisi rispetto a quello che sentiamo noi: chi davvero ci manca e di chi abbiamo bisogno? Rispondere a queste domande ...

