(Di venerdì 16 aprile 2021) L'vince per 2 - 1 in casa della, centra una vittoria fondamentale in chiavee sale a quota 37, agganciando il Pordenone quindicesimo. Un'ottima gara, quella della squadra di ...

Advertising

sportli26181512 : Colpo Ascoli a Ferrara, Sabiri e Bajic ribaltano la Spal: salvezza possibile?: Colpo Ascoli a Ferrara, Sabiri e Baj… - artedabola : RT @Gazzetta_it: Colpo #Ascoli a Ferrara, Sabiri e Bajic ribaltano la #Spal: salvezza possibile? #SerieBKT #SPAASC - Gazzetta_it : Colpo #Ascoli a Ferrara, Sabiri e Bajic ribaltano la #Spal: salvezza possibile? #SerieBKT #SPAASC - spaziocalcio : #SerieB, colpaccio dell'#Ascoli nell'anticipo: #SPAL KO. Domani non si gioca la partita fra #Pescara e Virtus… - ILOVEPACALCIO : #SerieB, #SpalAscoli: colpo esterno dei bianconeri. La #classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Ascoli

L'vince per 2 - 1 in casa della Spal, centra una vittoria fondamentale in chiave salvezza e sale a quota 37, agganciando il Pordenone quindicesimo. Un'ottima gara, quella della squadra di Sottil, ...L'sbanda e gli estensi vanno vicini al raddoppio al 34 con Valoti che impegna di nuovo Leali, sulla ribattuta Floccari sembra arrivare asicuro ma trova l'opposizione di Brosco. I ...Brutta prova dei biancazzurri che non sfruttano il vantaggio e si fanno rimontare. Squadra lenta, senza idee e priva di peso offensivo. È già il quarto ko casalingo ...Colpaccio dell'Ascoli sul campo della SPAL, la squadra di Sottil vince in rimonta e strappa tre punti di platino in chiave salvezza. Valoti porta avanti gli estensi, ma Sabiri pareggia i ...