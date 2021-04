Colori regioni: Campania in zona arancione. Solo 3 regioni in rosso. Migliora la Lombardia (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre il governo Draghi si è convinto a introdurre la zona gialla rafforzata dal 26 aprile cambia ancora da lunedì 19 aprile la mappa delle zone Covid in Italia . La Campania passa in zona arancione ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Mentre il governo Draghi si è convinto a introdurre lagialla rafforzata dal 26 aprile cambia ancora da lunedì 19 aprile la mappa delle zone Covid in Italia . Lapassa in...

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni Dal 26 aprile torna la zona gialla, dai ristoranti la sera al pass per muoversi tra regioni: ecco cosa cambia Saranno consentiti anche gli spostamenti tra regioni: nessun problema se ci si muove tra regioni gialle, occorrerà però un certificato per le zone di colori diversi. Rimane il coprifuoco dalle 22 ...

Dai ristoranti alle palestre, ecco il calendario delle riaperture. Superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione Tra regioni di colori diversi servirà un pass che anticiperebbe il "green pass" europeo. Il documento attesterebbe una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid ...

Riaperture piscine, palestre, bar, spiagge, discoteche: ecco il calendario. La novità del "giallo rafforzato" Ecco il calendario per le varie categorie che via via potranno riprendere le attività. Riaprono scuole di ogni ordine e grado, anche in zona arancione. Le piscine scoperte e le spiagge tornano agibili ...

Covid-19 e spostamenti: i nuovi colori delle Regioni e l'ipotesi "pass" per le altre è allo studio un pass per la libera circolazione tra regioni di colori diversi: queste alcune delle principali novità in tema di mobilità e riaperture emerse dalla conferenza stampa del ...

