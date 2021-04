Clima | la negoziatrice dell’Accordo di Parigi | “Nove anni per decidere il nostro destino”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Christiana Figueres, costaricana, ha diretto per l’ONU i negoziati che hanno portato alla firma dei trattati del 2015 e ora avverte: “Siamo sul sentiero giusto ma andiamo troppo lenti”. Sul Summit dei leader globali sulorganizzato il 22 e 23 aprile dagli USA dice: “Sono sicura che il Presidente Biden si presenterà con impegni ulteriori per gli Stati Uniti”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clima negoziatrice

...che già a partire dalle scuole primarie si debba proporre anche il modello della donna... Si sono invece rivelate le più capaci a costruire undi fiducia tra i mediatori e a stimolare ...... Bruxelles è decisa ad andare avanti per vie legali , ha avvertito ladei vaccini Ue, ... In agenda ci sono il, la politica estera (i rapporti con Cina e Russia ) e soprattutto la ...Sul Summit dei leader globali sul clima organizzato il 22 e 23 aprile dagli USA dice: “Sono sicura che il Presidente Biden si presenterà con impegni ulteriori per gli Stati Uniti”. Condividi di Andrea ...Fumata nera al 6° round negoziale della legge sul clima UE. Il relatore-ombra Michael Bloss: verso un taglio delle emissioni al 2030 di appena il 52,8% ...