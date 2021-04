Clamorosa protesta degli chef, cucineranno davanti a villa Draghi. Vissani: «Ci hanno tolto la vita» (Di venerdì 16 aprile 2021) Clamorosa protesta dei ristoratori e degli chef umbri, che andranno a cucinare davanti alla villa di Mario Draghi, a Città della Pieve. A farsene promotore Simone Ciccotti, chef dell’Antica Trattoria San Lorenzo, alle porte di Perugia. Stremati e affamati da mesi di chiusure, indennizzi in ritardo e tasse puntualissime. chef umbri saranno a Città della Pieve, davanti a villa Draghi “Caro Draghi – scrive lo chef Ciccotti – Le faremo assaggiare i nostri piatti con le eccellenze della nostra terra. La inviteremo a provare il frutto del nostro lavoro e quello dei nostri amici produttori: presidente, dobbiamo ripartire. Ci permetta di ritornare a vivere del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021)dei ristoratori eumbri, che andranno a cucinarealladi Mario, a Città della Pieve. A farsene promotore Simone Ciccotti,dell’Antica Trattoria San Lorenzo, alle porte di Perugia. Stremati e affamati da mesi di chiusure, indennizzi in ritardo e tasse puntualissime.umbri saranno a Città della Pieve,“Caro– scrive loCiccotti – Le faremo assaggiare i nostri piatti con le eccellenze della nostra terra. La inviteremo a provare il frutto del nostro lavoro e quello dei nostri amici produttori: presidente, dobbiamo ripartire. Ci permetta di ritornare a vivere del ...

