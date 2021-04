City-PSG è Abu Dhabi-Qatar: il derby del riciclaggio sportivo, tra petrolio e diritti umani (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Guardian la propone come una favola un po’ macabra. Il Sueddeutsche Zeitung va dritto al punto, ma il concetto è lo stesso: Manchester City-PSG è anche Abu Dhabi-Qatar. Un derby del riciclaggio sportivo, come lo definisce l’autorevole quotidiano inglese. Una semifinale di Champions tra due club che di europeo non hanno nulla, posseduti da emiri e fondi del petrolio che usano il calcio per ripulirsi l’immagine dalle infinite questioni aperte sul fronte dei diritti umani. Ed è anche un trend netto: con la Uefa che nel frattempo lavora ad ammorbidire il già inutile Fair Play Finanziario, difficilmente in futuro le cose andranno diversamente. “C’era una volta una squadra di calcio di una città industriale nel nord dell’Inghilterra – ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Guardian la propone come una favola un po’ macabra. Il Sueddeutsche Zeitung va dritto al punto, ma il concetto è lo stesso: Manchester-PSG è anche Abu. Undel, come lo definisce l’autorevole quotidiano inglese. Una semifinale di Champions tra due club che di europeo non hanno nulla, posseduti da emiri e fondi delche usano il calcio per ripulirsi l’immagine dalle infinite questioni aperte sul fronte dei. Ed è anche un trend netto: con la Uefa che nel frattempo lavora ad ammorbidire il già inutile Fair Play Finanziario, difficilmente in futuro le cose andranno diversamente. “C’era una volta una squadra di calcio di una città industriale nel nord dell’Inghilterra – ...

