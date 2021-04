Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, Mario Draghi: 'Iniziativa parlamentare, il governo non è coinvolto'. Amnesty: 'Brutto segnale' (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi interviene in merito alla questione della concessione della Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato ormai più di un anno fa. ' È ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Il presidente del Consigliointerviene in merito alla questione della concessione della, lo studente egiziano arrestato ormai più di un anno fa. ' È ...

Ultime Notizie dalla rete : Cittadinanza italiana Il caso. Cittadinanza a Zaki, Draghi: iniziativa parlamentare. Amnesty: brutto segnale Il Senato, ricorda Brescia, ha votato un ordine del giorno che impegna il governo ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche al fine di conferire la cittadinanza italiana allo studente dell'...

Modena ha 241 cittadini di serie A ... lui ha risposto: "Non avere la cittadinanza è come far parte di una squadra, allenarsi, sentirsi ...italiani " ha aggiunto il sindaco a Giacomo che lo interrogava su questo - è perché la legge italiana ...

"In Libia non temiamo concorrenti". L'ultima spacconata di Di Maio Cremonesi, grande inviato del Corsera, ha intervistato il ministro degli Esteri dopo la sua missione negli Stati Uniti. A lui la mia solidarietà per aver cercato di dare spessore alle parole del minis ...

Draghi: “Cittadinanza Zaki? Iniziativa parlamentare, governo non coinvolto” Non sono trascorse neanche 48 ore dal voto con cui il Senato si è impegnato a riconoscere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki e subito arrivano le prime marce indietro. Una su tutti, la più ...

