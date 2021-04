Cittadinanza a Patrick Zaki, le parole di Draghi: «È un’iniziativa parlamentare». Amnesty: «Brutto segnale» (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la conferenza stampa per presentare il programma delle riaperture, il premier Mario Draghi è intervenuto anche sulla vicenda di Patrick Zaki dopo che due giorni fa il Senato ha approvato la mozione per concedere la Cittadinanza allo studente dell’università di Bologna detenuto da più di un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva. «È un’iniziativa parlamentare, il governo non è coinvolto al momento», ha dichiarato il premier. parole che hanno subito portato a reazioni da più parti. «Veramente il governo in aula al Senato si è impegnato, con tutte le riserve del caso ma si è impegnato», ha dichiarato il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, commentando le parole di Mario ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 aprile 2021) Durante la conferenza stampa per presentare il programma delle riaperture, il premier Marioè intervenuto anche sulla vicenda didopo che due giorni fa il Senato ha approvato la mozione per concedere laallo studente dell’università di Bologna detenuto da più di un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva. «È, il governo non è coinvolto al momento», ha dichiarato il premier.che hanno subito portato a reazioni da più parti. «Veramente il governo in aula al Senato si è impegnato, con tutte le riserve del caso ma si è impegnato», ha dichiarato il portavoce diInternational Italia, Riccardo Noury, commentando ledi Mario ...

Advertising

ferrazza : Fratelli d’Italia si astiene sulla cittadinanza a Patrick Zaki. La banalità del male. - TgLa7 : Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick #Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbrai… - meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - erretti42 : Il Senato ha approvato la mozione per conferire a Patrick Zaki la cittadinanza italiana per consentire all’Italia e… - fugasenzafine : RT @M49liberorso: Riassumendo, i leghisti ridanno il vitalizio a Formigoni, i fratelli si astengono sulla cittadinanza a Patrick Zaky, il B… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadinanza Patrick I verdi attaccano Draghi su Zaki: 'Sono più importanti gli affari?' ...//www.globalist.it/news/2021/04/16/cittadinanza - a - zaki - draghi - sceglie - il - metodo - ponzio - pilato - 2078587.html alla domanda sulla richiesta di cittadinanza a Patrick Zaki che ha avuto ...

Draghi: 'Cittadinanza a Zaki? È un'iniziativa del Parlamento'. Amnesty: 'Brutto segnale' ... ha commentato Verducci, ricordando anche che la petizione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, ormai detenuto in Egitto da più di un anno con l'accusa di "propaganda sovversiva" e ...

I verdi attaccano Draghi su Zaki: "Sono più importanti gli affari?" Il coordinatore nazionale dei Verdi critica la risposta del premier che ha svicolato sulla cittadinanza allo studente in carcere ...

Cittadinanza a Zaki: Draghi sceglie il metodo Ponzio Pilato Se Mario Draghi non ha avuto remora nel definire Erdogan un dittatore, scatenando le reazioni pesanti della Turchia nei nostri confronti, con il caso Patrick Zaki ha preferito lavarsi le mani e "scari ...

...//www.globalist.it/news/2021/04/16/- a - zaki - draghi - sceglie - il - metodo - ponzio - pilato - 2078587.html alla domanda sulla richiesta diZaki che ha avuto ...... ha commentato Verducci, ricordando anche che la petizione per concedere laitaliana aZaki, ormai detenuto in Egitto da più di un anno con l'accusa di "propaganda sovversiva" e ...Il coordinatore nazionale dei Verdi critica la risposta del premier che ha svicolato sulla cittadinanza allo studente in carcere ...Se Mario Draghi non ha avuto remora nel definire Erdogan un dittatore, scatenando le reazioni pesanti della Turchia nei nostri confronti, con il caso Patrick Zaki ha preferito lavarsi le mani e "scari ...