Ciclismo | Primoz Roglic si ferma dopo le Ardenne Lo rivedremo direttamente al Tour de France

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sarà un lungo stop in preparazione delde2021 quello che affronteràaver terminato la prima parte di stagione praticamente tra poco più di una settimana. Come riportato da L’Equipe, saranno proprio le classiche dellegli ultimi appuntamenti dello sloveno della Jumbo-Visma, che quindi ritroveremo domenica 18 aprile all’Amstel Gold Race, mercoledì 21 alla Freccia Vallone, e infine alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 25. Da qui in avanti focus sulla Grande Boucle che,la beffa dello scorso anno, sarà sicuramente il suo appuntamento clou di questo 2021. Un programma decisamente leggero per il due volte vincitore della Vuelta a España, che dunque non ritroveremo nemmeno a quel Giro del Delfinato abbandonato lo scorso anno in ...