Ciclismo, Italia bersagliata dalla sfortuna. Gli infortuni di Nibali, Moscon e Bagioli; i problemi di Viviani e Ulissi (Di venerdì 16 aprile 2021) Sembra un bollettino di guerra quello che sta vivendo il Ciclismo Italiano in questa prima parte della stagione 2021 bersagliata da continui infortuni. Insomma, apparte qualche bella soddisfazione in corsa, c’è da dire che, al momento, le notizie di spicco riguardano principalmente le condizioni fisiche di diversi uomini di punta del movimento tricolore. Una situazione che si fa abbastanza preoccupante per il proseguo dell’annata. L’ultima news, ovviamente, riguarda Vincenzo Nibali e la sua rottura del polso destro patita due giorni fa durante un allenamento. Nella giornata di ieri, lo Squalo dello Stretto si è sottoposto ad un’operazione. L’intervento è stato svolto in osteosintesi, per ridurre la frattura del radio del polso destro. Questo ha comportato l’applicazione di una piastra con viti. Già da ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Sembra un bollettino di guerra quello che sta vivendo ilno in questa prima parte della stagione 2021da continui. Insomma, apparte qualche bella soddisfazione in corsa, c’è da dire che, al momento, le notizie di spicco riguardano principalmente le condizioni fisiche di diversi uomini di punta del movimento tricolore. Una situazione che si fa abbastanza preoccupante per il proseguo dell’annata. L’ultima news, ovviamente, riguarda Vincenzoe la sua rottura del polso destro patita due giorni fa durante un allenamento. Nella giornata di ieri, lo Squalo dello Stretto si è sottoposto ad un’operazione. L’intervento è stato svolto in osteosintesi, per ridurre la frattura del radio del polso destro. Questo ha comportato l’applicazione di una piastra con viti. Già da ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Italia "Pronti per una nuova stagione" con Roberto Mancini: in arrivo gli spot delle Marche per il rilancio dell'offerta turistica Le Marche, come tutta l'Italia, stanno attraversando un momento difficile; però credo che abbiamo ... Volto delle Marche è poi stato nel 2019 e 2020 il ciclista Vincenzo Nibali, campione del ciclismo ...

Riccione: prima tappa del Giro di Romagna, la cultura si unisce allo sport e celebra Dante ... presieduta da Marco Selleri, e Communication Clinic di Marco Pavarini, una sinergia che, dopo il rilancio del Giro d'Italia Under 23 e l'organizzazione dei Campionati del Mondo di ciclismo Imola - ...

Città bike friendly: Cesena, Bologna e Bolzano le migliori per andare in bicicletta Le classifiche di Fiab e Legambiente rispetto alle migliori città italiane per muoversi in bici. Più sicurezza per i ciclisti con il nuovo Codice della strada e più facile realizzare percorsi ciclabil ...

Vincenzo Nibali torna a casa dopo l’operazione: iniziata la riabilitazione, in bilico la sua partecipazione al Giro d’Italia Vincenzo Nibali torna a casa dopo l’operazione alla mano: il ciclista messinese inizia la riabilitazione e punta al Giro d’Italia 2021 Dopo due notti passate presso la clinica Ars Medica di Gravesano, ...

