Ci sarebbe da inca**arsi seriamente con chi ha ucciso il Partito democratico E non è Renzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ieri sera Enrico Letta, non lo Zio Gianni, a La7 ha dichiarato pacatamente che con Berlusconi non esclude alleanze. Con Berlusconi non escludo alleanze. Siamo alleati con Berlusconi in Europa. Enrico Letta#piazzapulita @EnricoLetta pic.twitter.com/8FJ1POyddY — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) April 15, 2021 Anche perché, ha aggiunto Letta, con Silvio Berlusconi “siamo alleati in Europa e al governo, i ministri di Forza Italia sono quelli che vanno più d’accordo con i ministri nostri” del Pd. Fermi tutti. Non sono parole del nemico numero 1, Matteo. Ripetiamolo a voce alta: Letta non esclude alleanze future con Berlusconi. Forse, con il suo tono silente e poco da leader non è stato ascoltato bene, ma il concetto politico è molto chiaro. Immaginiamoci se lo avesse dettoda segretario del Pd. Anzi ricordiamoci tutto quello che è stato ...