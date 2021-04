Chi sono Kessy e Mely, le gemelle che hanno incantato TikTok (Di venerdì 16 aprile 2021) Si chiamano Cassandra e Melissa Tejada ma sui social sono conosciute come Kessy e Mely. Le due ragazze sono gemelle identiche e hanno conquistato il mondo del web grazie alla loro spontaneità e al loro modo di fare. Milanesi doc ma di origini peruviane, le due gemelle sono diventate famose grazie a Musical.ly, anche se il vero successo è arrivato con TikTok, dove possono vantare numeri impressionanti: sono più di 6 milioni i loro follower sulla piattaforma video. Kessy e Mely si sono fatte conoscere dal grande pubblico dopo essere state intervistate dall’inviata di Striscia La Notizia Rajae Bezzaz per raccontare il mondo di ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 aprile 2021) Si chiamano Cassandra e Melissa Tejada ma sui socialconosciute come. Le due ragazzeidentiche econquistato il mondo del web grazie alla loro spontaneità e al loro modo di fare. Milanesi doc ma di origini peruviane, le duediventate famose grazie a Musical.ly, anche se il vero successo è arrivato con, dove posvantare numeri impressionanti:più di 6 milioni i loro follower sulla piattaforma video.sifatte conoscere dal grande pubblico dopo essere state intervistate dall’inviata di Striscia La Notizia Rajae Bezzaz per raccontare il mondo di ...

