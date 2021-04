Chi è Leonardo Maini Barbieri | lo stiloso influencer emiliano

Leggi su donnaglamour

(Di venerdì 16 aprile 2021) Conosciamo da vicino, notodalle origini emiliane. Quanti anni ha, dove vive e cosa fa nella vita privata? Arte, moda e lusso sembra essere proprio questo il mondo di, unitaliano davvero giovanissimo ma che può già vantarsi di un vasto pubblico di followers in rete e prevalentemente su TikTok. Nei suoi videoappare sempre vestito con brand di alta moda e non nasconde affatto la sua passione per il lusso. Ha raggiunto la notorietà sui social network tanto da approdare anche sul piccolo schermo e in uno dei salotti più seguiti della televisione italiana, quello di Barbara D’Urso. Conosciamo meglio chi è, quanti anni ha, dove vive e cosa fa nella vita ...