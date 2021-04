Chelsea, Tuchel: “Il gap con il Manchester City dobbiamo accettarlo” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Manchester City: “Tra le due squadre c’è un gap e dobbiamo accettarlo. La classifica e le gare negli ultimi anni parlano da soli. A partire dalla prossima stagione faremo il possibile per ridurre questo divario“. In merito all’imminente confronto, il tedesco ha dichiarato: “Affrontiamo una squadra che, insieme al Bayern Monaco, è un punto di riferimento in Europa. Tuttavia è un buon momento per affrontarli. Vincere sarebbe fantastico, ma anche in caso di sconfitta dovremo considerarla come una sfida per crescere“. Infine, Tuchel si è espresso sul gruppo: “L’atmosfera che si respira è buona. Tutti sono consapevoli che devono lavorare duro per conquistarsi un posto da ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Il tecnico delThomasha parlato alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il: “Tra le due squadre c’è un gap e. La classifica e le gare negli ultimi anni parlano da soli. A partire dalla prossima stagione faremo il possibile per ridurre questo divario“. In merito all’imminente confronto, il tedesco ha dichiarato: “Affrontiamo una squadra che, insieme al Bayern Monaco, è un punto di riferimento in Europa. Tuttavia è un buon momento per affrontarli. Vincere sarebbe fantastico, ma anche in caso di sconfitta dovremo considerarla come una sfida per crescere“. Infine,si è espresso sul gruppo: “L’atmosfera che si respira è buona. Tutti sono consapevoli che devono lavorare duro per conquistarsi un posto da ...

